Der türkische Autobauer TOGG hat einen Termin für den Produktionsstart seines E-Autos angekündigt. Nach Angaben des Herstellers werden ab dem 29. Oktober die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. „Wir verwirklichen unseren Traum von der Produktion eines nationalen Automobils in Bursa. Diese historische Initiative wird hoffentlich am 29. Oktober starten und die Fabrik offiziell die Produktion aufnehmen“, sagte TOBB-Präsident Rıfat Hisarcıklıoğlu bei einer Veranstaltung in Bursa anlässlich des nationalen Feiertags „Tag des Sieges“, wo er einen Verdienstorden der Stadt erhielt.

Mit dem Produktionsstart will der türkische Autobauer dann auch in wenigen Monaten die ersten Fahrzeuge liefern. Das anvisierte Ziel für die heimischen Kunden sei das ersten Quartal 2023. „Mit anderen Worten: Wir werden TOGG schon bald gemeinsam auf den Straßen von Bursa sehen“, so Hisarcıklıoğlu.

TOGG plant die Produktion von fünf verschiedenen E-Auto-Modellen. Bis 2030 sollen eine Million Fahrzeuge vom Band rollen. In der TOGG-Produktionsanlage in der türkischen Hafenstadt Gemlik in der Provinz Bursa befinden sich neben dem Produktionswerk unter anderem auch das Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie das Testzentrum.