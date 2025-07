Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) wird offizieller Sponsor der UEFA Champions League. Dies teilte das Flugunternehmen am Montag in einer Presseerklärung mit. Als erste Fluggesellschaft überhaupt werde THY eines der meistbesuchten Sportwettbewerbe der Welt sponsern. Das Finale der UEFA Champions League soll am 10. Juni 2023 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion ausgetragen werden. Laut Vereinbarung wird THY vor, während und nach den Spielen mit Logos und Namen, einschließlich LED-Bildschirmen, am Spielfeldrand werben. Zudem werde die Fluggesellschaft als Sponsor des Endspiels des UEFA-Superpokals, der UEFA Futsal Champions League und der UEFA Youth League agieren. Die offizielle Bekanntgabe des Sponsoring-Deals fand im Haliç Kongress-Center in Istanbul statt. Mit diesem Sponsoring werde die Marke Turkish Airlines in alle Ecken der Welt getragen, erklärte Ahmet Bolat, THY-Vorstandschef. „Wir glauben an die verbindende Kraft des Sports, der verschiedene Kulturen zusammenbringt, und wir wollen weiterhin an den weltweit führenden Turnieren teilnehmen“, so Bolat. Für Turkish Airlines ist dies die zweite Partnerschaft mit der UEFA. Bereits 2016 war THY als erste Fluggesellschaft offizieller Sponsor der UEFA EURO. In der Vergangenheit sponserte die Airline prominente Teams wie den FC Barcelona, Manchester United FC, Borussia Dortmund, Olympique de Marseille und River Plate. Der Werbespot „The Selfie Shootout“ von Turkish Airlines mit Kobe Bryant und Lionel Messi gehört zu den meistgesehenen Werbespots aller Zeiten.