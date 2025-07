Türkiye erhält den Beobachterstatus in der Andengemeinschaft. Wie das türkische Außenministerium am Sonntag mitteilte, wurde dem Antrag auf Beobachtermitgliedschaft am vergangenen Freitag zugestimmt. Vor diesem Hintergrund werde Türkiye ihre Bemühungen für eine Zusammenarbeit mit der lateinamerikanischen und karibischen Region ausbauen, hieß es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums. Dies werde den politischen Dialog stärken und eine „Vertiefung und Diversifizierung“ der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit der Region ermöglichen. Die Andengemeinschaft ist eine lateinamerikanische Wirtschaftsorganisation und besteht aus den Mitgliedstaaten Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru. Die Organisation soll die Zusammenarbeit in wirtschaftlichen, politischen und sozialen Fragen fördern.