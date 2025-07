Die USA bilden offenbar weiterhin PKK/YPG-Terroristen im Nordosten Syriens aus. In der Provinz al-Hasaka sollen rund 240 YPG-Terroristen von US-Spezialkräften trainiert werden, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch unter Berufung auf lokale Quellen berichtete. Die Provinz liegt nahe der Stadt al-Malikiya an der türkisch-irakischen Grenze.

Den PKK/YPG-Kämpfern werde der Umgang mit leichten und mittleren Waffen beigebracht, so der Bericht. Bei dem Training sollen auch zahlreiche gepanzerte Bradley-Kampffahrzeuge aus US-Produktion zum Einsatz kommen.

Die USA und Frankreich als Teil der Anti-Daesh-Koaltion hatten bereits in der Vergangenheit PKK/YPG-Terroristen in Syrien unterstützt. Beide Länder betrachten die PKK/YPG als Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz Daesh. Für Türkiye stellt die PKK/YPG eine Bedrohung für die eigenen Grenzen dar.

Die PKK wird unter anderem in Türkiye, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Sie wird in Türkiye für den Tod von rund 40.000 Mensch verantwortlich gemacht. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK. Die westliche Zusammenarbeit mit der Terrormiliz PKK/YPG belastet die Beziehungen Türkiyes zu den USA und der EU.