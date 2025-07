Das türkische unbemannte Wasserfahrzeug „Merlin“ ist zum NATO-Manöver in Portugal eingeladen worden. Somit wird erstmals ein in Türkiye hergestelltes unbemanntes Wasserfahrzeug an einem Manöver der Allianz teilnehmen.

„Merlin“ soll in Portugal in diversen Bereichen wie Exploration, Beobachtung oder elektronische Kampfführung besondere Aufgaben übernehmen. Damit soll „Merlin“ auch auf internationaler Ebene seine Kooperationsfähigkeit mit bemannten Wasserfahrzeugen unter Beweis stellen.

Das türkische unbemannte Seefahrzeug ist etwa 15 Meter lang. Es weist eine fortgeschrittene Ausstattung unter anderem für Kriege über und unter Wasser oder die elektronische Kampfführung auf. Zudem gilt „Merlin“ weltweit als das erste unbemannte Wasserfahrzeug, das für die elektronische Kampfführung ausgestattet ist.

Bei dem NATO-Manöver in Portugal soll „Merlin“ als Flaggschiff auftreten. Bereits jetzt gibt es Anfragen für eine Teilnahme des Fahrzeugs an weiteren Manövern im nächsten Jahr.