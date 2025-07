Die Vereinten Nationen würdigen das Umweltprojekt „Zero Waste“ der türkischen First Lady Emine Erdoğan. Generalsekretär António Guterres unterzeichnete am Montag gemeinsam mit Erdoğan eine Erklärung, die eine weltweite Umsetzung des Projekts möglich machen soll. Die Präsidentengattin soll damit die globale Schirmherrschaft des Projekts in Kooperation mit der UN übernehmen.

„Abfall ist heutzutage ein lebenswichtiges Problem“, hielt Guterres fest. „In diesem Sinne ist ihr Null-Abfall-Projekt sehr wertvoll und beeindruckend“, sagte er bei der Unterzeichnung des Abkommens. Der Generalsekretär rief die UN-Mitgliedsstaaten auf, dem Beispiel Türkiyes zu folgen.

Erdoğan hob bei der Unterzeichnungszeremonie hervor, dass das Projekt in ganz Türkiye gefördert und unterstützt werde. „Ich hoffe, dass das Null-Abfall-Projekt weltweit verbreitet wird.“

Das türkische Umweltprojekt wurde 2017 unter der Schirmherrschaft von First Lady Emine Erdoğan ins Leben gerufen. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag mit Verweis auf Angaben des türkischen Umweltministeriums berichtete, passten sich bislang mehr als 150.000 Gebäude und Wohngegenden an das „Null-Abfall-System“ des Projekts an.

