An der diesjährigen „African Aerospace and Defence Messe“-Messe (AAD) in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria nehmen auch türkische Rüstungsunternehmen teil. Das türkische Luft- und Raumfahrtunternehmen Turkish Aerospace Industries (TAI) stellt auf der Messe auch Produktmodelle aus. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch erklärte der stellvertretende TAI-Generaldirektor Atilla Doğan die Projekte des Unternehmens in afrikanischen Ländern.

Zwei „Hürkuş“-Flugzeuge für Niger und drei für Tschad

Doğan erklärte, dass TAI Verträge zu zwei „Hürkuş“-Flugzeugen mit Niger und zu drei mit dem Tschad abgeschlossen habe. „Wir werden das Flugzeug für Niger Ende dieses Jahres und das für den Tschad im ersten Quartal des nächsten Jahres ausliefern.“

Doğan wies darauf hin, dass im Rahmen der Verträge Schulungsprogramme durchgeführt werden, um die Auslieferung der Flugzeuge vorzubereiten. Auch die Schulungsmaßnahmen für Piloten und Wartungspersonal führe das Unternehmen durch. Die Pilotenausbildung für Niger und den Tschad seien bereits abgeschlossen. „Nach der Auslieferung des Flugzeugs werden wir auch TAI-Personal für Flug und Wartung entsenden. Wir werden sie bei der Nutzung des Flugzeugs weiterhin unterstützen“, erklärte der TAI-Manager.

Potenzielle Kunden warten auf erste Lieferungen

Doğan betonte, dass es in Afrika über Niger und Tschad hinaus einen ernsthaften Markt für den „Hürkuş“ gebe. „Es gibt Länder, mit denen wir in engem Kontakt stehen und mit denen wir in unseren Verhandlungen einige Fortschritte erzielt haben.“ Weitere Interessenten warteten auf eine erste Lieferung für die genannten beiden Länder.

TAI sehe im „Hürkuş“-Modell ein großes Potenzial. Nicht umsonst werde auch das türkische Militär in naher Zukunft den „Hürkuş“ in Betrieb nehmen. Parallel dazu laufe eine Verbesserungsmaßnahme, das aktuell „Hürkuş-2“ genannt werde. „Wir haben den kritischen Entwurfsprozess abgeschlossen und das Projekt geht seinen eigenen Weg.“ Außerdem befinde sich TAI auch beim langjährigen Nationalen Kampfflugzeugprojekt (MMU) kurz vor der Zielgerade. Das Unternehme sei optimistisch, dass es die gesetzten Fristen für das Projekt einhalten werde.