Der türkische Textil- und Rohstoffsektor hat von Januar bis August des laufenden Jahres Exporteinnahmen in Rekordhöhe verbucht. In dem Zeitraum sind Waren im Wert von rund sieben Milliarden Euro ausgefahren worden, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag mit Verweis auf Zahlen der Türkischen Exporteursversammlung (TIM) berichtete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum seien die Ausfuhren des Sektors um 8,4 Prozent gestiegen und erreichten damit ein neues Allzeithoch.

Spitzenreiter war demnach die Metropole Istanbul mit Exporten in Höhe von mehr als 2,8 Milliarden Euro. Auf die Metropole folgten die Provinzen Gaziantep mit über einer Milliarde Euro sowie Bursa mit knapp 850 Millionen Euro.

In dem Zeitraum war das Mittelmeerland Italien laut TIM der wichtigste Interessent des türkischen Textil- und Rohstoffsektors (710 Millionen Euro). Weitere Hauptabnehmer waren laut den Statistiken die USA (390 Millionen Euro) und Spanien (375 Millionen Euro).