Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Stationierung von US-Panzerwagen auf ägäischen Inseln durch Griechenland kritisiert. „Denken Sie etwa, die Unterstützung aus den USA und Europa wird Ihnen weiterhelfen?“, fragte das Staatsoberhaupt am Dienstag in Richtung Athen.

Türkische Drohnen hatten jüngst Aufnahmen von der Stationierung der Panzerwagen aus den USA auf den Inseln Lesbos und Samos aufgezeichnet. Ankara prangerte dies am Dienstag an: Der griechische Botschafter in Ankara wurde einbestellt, Washington wurde zur Beachtung des nicht-militärischen Status der Inseln aufgerufen.

Erdoğan wies auch auf das Horten von Waffen in Westthrakien und auf mehreren griechischen Inseln hin. Für Türkiye hätten diese Schritte „keine Bedeutung“. „Denn unsere Stärke und Möglichkeiten reichen weit darüber hinaus“. Angesichts der Präsenz von Türkischstämmigen und Muslimen in den betroffenen Gebieten sprach der Präsident jedoch von einer „heimlichen Besatzung“.