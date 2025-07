Unbekannte haben am Wochenende das Brandenburger SPD-Parteibüro in Königs Wusterhausen mit rechtsextremen Stickern beklebt. Das teilte die Partei am Montag mit. Demnach wurden die Sticker am Wochenende an die Fenster des Büros angebracht. Ein von der SPD veröffentlichtes Foto vom Tatort zeigt zwei Aufkleber, auf einem ist eine FFP2-Maske mit einem Hakenkreuz zu erkennen. Beide Sticker sollen unter anderem mit der Aufschrift „Gleichschaltung“, „Instrumentalisierung“, „Vernichtung“ und „Corona-Reichstagsbrand 2.0“ versehen sein. Laut SPD war das Büro bereits im Januar attackiert worden. Nun ermittelt der für politisch motivierte Straften zuständige Staatsschutz.