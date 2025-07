Turkish Airlines ist bei den diesjährigen World Airline Awards als beste Airline Europas ausgezeichnet worden. Das britische Marktforschungsinstitut Skytrax hatte zwischen September 2021 und August 2022 fast 14 Millionen Passagiere in über 100 Ländern befragt. Unter den mehr als 350 Fluggesellschaften wurden die weltweit beliebtesten Airlines ermittelt. Das Ranking wurde am Freitag auf der Skytrax-Webseite veröffentlicht.

Demnach hat sich Turkish Airlines (THY) von Rang 17 im Vorjahr auf Rang sieben hochgearbeitet – und überholt damit die Lufthansa. Die deutsche Fluggesellschaft, die noch 2019 auf Platz neun lag, liegt diesmal auf Platz 15.

THY erhielt zudem die Auszeichnungen für das weltweit beste Business-Class-Catering und die beste Fluggesellschaft in Südeuropa. „Mit unserem privilegierten Serviceansatz werden wir weiterhin entschlossene Schritte unternehmen, um die Marke Turkish Airlines zur besten der Welt zu machen“, erklärte THY-Aufsichtsrat Ahmet Bolat zur Verleihung der Awards in London.

Über eine Auszeichnung konnte sich auch SunExpress freuen. Das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines hat bei den diesjährigen World Airline Awards die prestigeträchtige Auszeichnung als „World’s Best Leisure Airline“ erhalten. In den vergangenen drei Jahren rangierte der Ferienspezialist in den Top 10 der globalen Liste – nun führt er sie zum ersten Mal an. „Diese Anerkennung ist ein fantastischer Erfolg für SunExpress, nicht nur in Bezug auf die Qualität des Kundenerlebnisses, sondern auch in einer Zeit, die für viele Fluggesellschaften die größte Herausforderung in ihrer Geschichte darstellte, während sich die Welt von der Pandemie erholt“, betonte Skytrax-CEO Edward Plaisted.