Google hat die erste türkische Archäologin Dr. Jale Inan mit einem Doodle gewürdigt. Das spezielle Logo war bis Dienstag auf der Startseite der Suchmaschine zu sehen. Die kunstvolle Illustration stellte Inan bei Restaurierungsarbeiten an einer Skulptur dar. Google ändert häufig sein Logo, um Feiertage, Ereignisse, Errungenschaften und bemerkenswerte historische Persönlichkeiten zu würdigen.

Die 1914 in Istanbul geborene Inan war die erste türkische Archäologin. Ihr Vater, der Direktor des Archäologischen Museums in Istanbul, weckte ihr Interesse an der antiken Welt. In den 1930er Jahren erhielt sie Stipendien für ein Studium der Archäologie an den Universitäten Berlin und München. Kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland begann jedoch der Zweite Weltkrieg. Trotz des Krieges schrieb Inan 1943 von einem Bunker aus ihre Dissertation mit dem Titel „Untersuchung der Kunstgeschichte in Opferritualen auf römischen Münzen“.

Nach ihrer Rückkehr in Türkiye half Inan bei den seit vielen Jahren andauernden Ausgrabungen antiker Kulturstätten wie der antiken Stadt Perga und dem Apollon-Tempel in Side. Bei ihren Ausgrabungen förderte sie zahlreiche Artefakte zutage. Das Museum von Antalya musste zweimal erweitert werden, um Platz für die antiken Funde zu schaffen.

Inan fand die fehlende Hälfte der Herkules-Statue von Farnese im Museum of Fine Arts in Boston und arbeitete mit den Verantwortlichen zusammen, um die Statue nach Türkiye zurückzubringen. Googles Doodle spielt darauf an. Die Archäologin verstarb im Alter von 87 Jahren am 26. Februar 2001. Die Rückgabe der Statue wurde rund zehn Jahre später am 27. September 2011 erfolgreich abgeschlossen.