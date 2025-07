Türkiye will im Bereich Windenergie führend werden. In Europa sei Türkiye bereits der fünftgrößte Hersteller von Windenergieanlagen und Marktführer in der Blatt- und Turmherstellung. Das erklärte der türkische Energieminister, Fatih Dönmez, am Dienstag auf der „WindEnergy“-Messe in Hamburg. Türkiye habe sich als zuverlässiger Partner und Ausrüstungslieferant in Europa positioniert – nicht nur im Hinblick auf sichere Erdgasversorgung, sondern auch im Bereich der Windenergie und erneuerbarer Energien, fügte Dönmez hinzu. 2021 habe Türkiye in fast 50 Länder Windkraftanlagen und -ausrüstungen im Wert von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro exportiert. Windturbinen- und Ausrüstungshersteller produzierten 70 Prozent der Turbinenkomponenten in Türkiye. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien liege Türkiye mit 46 Prozent weit über dem globalen Durchschnitt. Derzeit liege