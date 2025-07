Die Inflationsrate in Deutschland hat im September den höchsten Stand seit 70 Jahren erreicht. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag waren die Preise für Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich zehn Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Demnach stieg die Inflationsrate von 7,9 Prozent im August um 2,1 Prozent. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen vorrangig die Preise für Energie und Lebensmittel an. Der Einschätzung führender Wirtschaftsforschungsinstitute zufolge steuert Europas größte Volkswirtschaft in eine Rezession – mit herben Wohlstandsverlusten über längere Zeit.

Eurozone stärkste Anstieg seit 1999

Auch in der Eurozone steigt die Inflation weiter an. Im September erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Es ist der stärkste Anstieg seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Belgien hat inzwischen die 10-Prozent-Marke bei der Inflation deutlich überschritten. Die Teuerungsrate liegt hier bei 11,27 Prozent. Im Vormonat lag die Inflation noch bei 9,94 Prozent. Mit diesem deutlichen Anstieg erreichte die Teuerung in Belgien den höchsten Stand seit August 1975.