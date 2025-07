Unternehmen in der türkischen Region Ostthrakien haben im August Exporte im Wert von rund 287 Millionen US-Dollar getätigt. Das gab die Regionaldirektion des türkischen Statistikamts (TÜIK) in Edirne am Freitag bekannt.

Mit 252,5 Millionen Dollar trugen demnach Unternehmen in der Provinz Tekirdağ am stärksten zu den Exportzahlen bei. Unternehmen in der Provinz Kırklareli exportierten Waren im Wert von etwa 27 Millionen Dollar – in Edirne rund 7 Millionen Dollar.