Die Behörden in Indonesien haben die Zahl der Todesopfer nach den gewaltsamen Ausschreitungen bei dem Fußballspiel in der Stadt Malang auf 125 korrigiert - nachdem sie wenige Stunden zuvor von 174 Todesopfern gesprochen hatten. „Einige Namen wurden zweimal erfasst, da sie in ein anderes Krankenhaus verlegt und dort erneut aufgeschrieben wurden“, sagte Emil Dardak, Vizegouverneur der indonesischen Provinz Ostjava, am Sonntag dem Sender Metro TV. 124 von 125 Todesopfern seien inzwischen identifiziert worden.

Am Morgen hatte Dardak mitgeteilt, bei dem Unglück im Fußballstadion von Malang seien 174 Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Spiel hatten wütende Fans am Samstagabend das Fußballfeld gestürmt. Die Polizei versuchte daraufhin die Fans zurückzudrängen. Nach dem Tod zweier Polizisten und dem Einsatz von Tränengas brach eine tödliche Massenpanik aus.