Der israelische Ministerpräsident Jair Lapid hat am Sonntag den Beschluss über die Neubesetzung von mehreren politischen Ämtern beim Kabinett eingereicht. Mit Blick auf die Ernennung einer Botschafterin für Türkiye sprach er von einem „wichtigen Schritt“, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Die beiden Länder wiesen 2018 die Botschafter aus, nachdem israelische Streitkräfte bei Protesten gegen die Eröffnung der US-Botschaft in West-Jerusalem an der Grenze zum Gazastreifen 60 Palästinenser getötet hatten. Nun wird der Posten von Irit Lillian besetzt.

Im Rahmen des Annäherungsversuchs mit Ankara sei seit einem Jahr an diesem Schritt gearbeitet worden. Lapid erinnerte an sein letztes Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan in New York und sagte, die beiden Staatsmänner hätten sich auf die Vertiefung der Beziehungen in den Bereichen Diplomatie, Tourismus und Wirtschaft geeinigt.