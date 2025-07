Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat vor der Präsidentenwahl am 9. Oktober die Fragen von TRT Deutsch beantwortet. In dem Interview am Montag äußerte er sich unter anderem über die diplomatischen Erfolge Ankaras im Ukraine-Krieg und seine Beziehung zur türkischen Community.

Die Vermittlerrolle Ankaras unter der Führung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sei „extrem wichtig“. „Wenn diese Getreide-Exporte aus der Ukraine bzw. Russland über das Schwarze Meer nicht funktionieren würden, würden Hungersnöte drohen in verschiedenen Teilen Afrikas bzw. des Nahen Ostens“, so Van der Bellen.

Der Präsidentenkandidat betonte zudem, dass er „ein großer Freund der türkischen Community“ in Österreich sei. In diesem Zusammenhang verwies er auf die „wichtige“ Rolle türkischstämmiger Unternehmer. Er hoffe auf die Stimmen der türkischstämmigen Österreicher.