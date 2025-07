Im aktuellen Jahr haben bisher mehr als elf Millionen Touristen aus über 100 Ländern die Mittelmeermetropole Antalya besucht. Alle Hotels seien fast voll ausgelastet, sagt Ülkay Atmaca, Vorsitzender des türkischen Hotelverbandes, im Gespräch mit der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Von Kemer über Alanya bis Gazipaşa zeichne sich ein ähnliches Bild ab.

Antalya sei nicht nur in der Sommersaison attraktiv, so Atmaca. Auch in der Wintersaison sei die Region zu einem gefragten Urlaubsziel geworden – besonders im Bereich Sport-, Kongress- und Tagungstourismus. Die Branche rechne daher damit, dass dieses Jahr die 13-Millionen-Marke überschritten werde.