Nach Angaben des türkischen Industrie- und Technologieministers Mustafa Varank ist Türkiye weltweit zum fünftgrößten Produzenten und Exporteur von Textilwaren aufgestiegen. Auch Platz eins sei in Zukunft möglich, sagte der Minister am Donnerstag bei einer Preisverleihung in Istanbul.

„Ich weiß, dass wir stark sind und potenzial haben“, betonte der Technologieminister. In Anspielung auf die Worte seines Vorredners sagte er, dass zunächst der dritte Platz für Türkiye ein „angemessenes“ Ziel sei.

Die Waren des türkischen Textilsektors sind laut Varank dank des Fokus auf Forschung, Entwicklung, Innovation und Design international wettbewerbsfähig. „Die Exporte im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar sind der größte Beweis hierfür“, so der Minister.

Mehr dazu: Türkische Wirtschaft schließt September mit Rekord ab