Mit der Öffnung der ersten Wahllokale hat am Sonntag in Österreich die Wahl des Bundespräsidenten begonnen. Umfragen zufolge kann Amtsinhaber Alexander Van der Bellen mit seiner Wiederwahl rechnen. Er lag in der Wählergunst zuletzt bei mehr als 50 Prozent und damit weit vor seinen sechs Herausforderern.

Der einstige Grünen-Chef hatte im Wahlkampf auf Kontinuität gesetzt und den Wählern Sicherheit „in stürmischen Zeiten“ versprochen. Dank dieser absoluten Mehrheit wäre der 78-Jährige sofort für die nächsten sechs Jahre gewählt und müsste nicht in eine Stichwahl.

Van der Bellen wird von den meisten großen Parteien Österreich ausdrücklich oder stillschweigend unterstützt. Ausnahme ist die rechtsgerichtete FPÖ, deren Kandidat Walter Rosenkranz in Umfragen bei etwa 16 Prozent lag.

Rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren sind aufgerufen, das künftige Staatsoberhaupt zu bestimmen. Die Wahllokale schließen um 17.00 Uhr, erste Prognosen werden im Anschluss erwartet.