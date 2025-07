Die türkische Industrie hat mit 139,3 Milliarden Dollar den höchsten Exportwert aller Zeiten für den Zeitraum Januar bis September erzielt. Die Ausfuhren des Sektors sind in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,2 Prozent gestiegen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete. Der Anteil der Industrieausfuhren an den türkischen Gesamtexporten lag demnach bei 82,5 Prozent.

Dabei sei die Nachfrage aus Deutschland nach türkischen Gütern gestiegen. In den ersten neun Monaten des Jahres seien vor allem Kleidung im Wert von 2,8 Milliarden Dollar sowie Eisen und Nichteisenmetalle im Wert von 1,6 Milliarden Dollar nach Deutschland exportiert worden.

Ein deutliches Plus verzeichneten auch die Ausfuhren von Maschinen und Maschinenteilen für 747,4 Millionen Dollar, Klimaanlagen für 525,2 Millionen Dollar sowie Leder und Lederwaren für 126,4 Millionen Dollar in die Bundesrepublik.