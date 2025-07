Erstmals in der Geschichte der Fußball-Europapokale sind vier türkische Mannschaften am selben Spieltag siegreich gewesen. Durch die Siege von Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor und Sivasspor am Donnerstag stieg Türkiye in der UEFA-Länderwertung auf den 14. Platz auf.

Im vierten Gruppenspiel der UEFA Europa League besiegte der türkische Traditionsverein Fenerbahçe den zyprischen Vizemeister AEK Larnaca auswärts mit 2:1. Mit insgesamt 10 Punkten nach vier Spielen steht die Mannschaft aus Istanbul derzeit auf Platz eins in der Gruppe B

Der türkische Meister Trabzonspor besiegte im vierten Spiel der Europa League den französischen Vertreter AS Monaco zuhause überraschenden mit 4:0. Damit behauptete Trabzonspor mit nun insgesamt 6 Punkten den zweiten Platz in der Gruppe H.

Başakşehir durfte sich in der Conference League mit Rigas FS aus Lettland messen. Die Istanbuler sicherten sich nach einem 3:0-Heimsieg mit insgesamt 10 Punkten in der Gruppe A das Weiterkommen.

Sivasspor trat auswärts in der Conference League gegen den kosovarischen Vertreter Ballkani an. Die Mannschaft aus der türkischen Provinz Sivas konnte trotz eines Rückstands am Ende mit 2:1 gewinnen.