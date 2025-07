Der dänische Logistik- und Schifffahrtskonzern DFDS will das türkische Transportunternehmen Ekol Logistics übernehmen. Dazu sei bereits ein Antrag bei den türkischen Wettbewerbsbehörden eingereicht worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Es sei in Türkiye üblich und möglich, die Freigabe zu beantragen, bevor die Transaktionsbedingungen abgeschlossen werden. DFDS erwarte angesichts der geopolitischen Entwicklungen und der Sicherheit der Lieferkette, dass die Fertigungskapazitäten in Türkiye und der Handel mit Europa in den kommenden Jahren weiterwachsen werde, heißt es weiter in der Erklärung. Ekol Logistics sei international gut aufgestellt, begründet das dänische Unternehmen die Entscheidung. Die Aktivitäten von Ekol konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Transport- und Logistiklösungen für Fracht zwischen Türkiye und Europa. Dazu gehören Spedition, Transport, Lagerhaltung, Zollabfertigung und Supply Chain Management.

Zu den wichtigsten Kunden von Ekol zählen Unternehmen aus der Automobil- und Textilbranche. Der Umsatz der internationalen Aktivitäten von Ekol Logistics beträgt laut Pressemitteilung rund 3,2 Milliarden Dänische Kronen (rund 430 Millionen Euro). Das 1990 gegründete Unternehmen erwirtschaftet demnach etwa 60 Prozent des Umsatzes mit internationalen Straßentransporten.