Eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen in der Nuklearmedizin siedelt sich in Köln an: Das türkische Unternehmen Monrol will nach Angaben der Unternehmensberatung „Köln-Business“ rund 30 Millionen Euro in den neuen Standort investieren. Mehr als 100 Angestellte sollen dort Produkte zur Krebstherapie weiterentwickeln.

Der Standort Köln mit seinen wissenschaftlichen Instituten sei ideal, erklärte Monrol-Geschäftsführer Aydın Küçük in einer Pressemitteilung die Entscheidung.

Die Anlage soll auf einem Grundstück von rund 4500 Quadratmetern im Gewerbegebiet Köln-Immendorf entstehen. Bis 2026 soll dort ein Exzellenzzentrum für die radiopharmazeutische Produktion in Betrieb genommen werden.