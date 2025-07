Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Leistungen der Rüstungsindustrie seines Landes gewürdigt. Bei der „Blockchain Istanbul“-Veranstaltung am Freitag hob er die „Tayfun“-Rakete als jüngstes Beispiel für den Erfolg des inländischen Rüstungssektors hervor. Türkiye werde weiter am Ausbau seiner Rüstungsbranche arbeiten, sagte er.

Die ballistische Kurzstreckenrakete „Tayfun“ war am Dienstag in der Provinz Rize erfolgreich getestet worden. Die Reichweite der vom Rüstungshersteller Roketsan entwickelten Rakete wird auf mindestens 300 Kilometer geschätzt. Damit wird die „Tayfun“-Rakete die „Bora“-Rakete als ballistische Rakete mit der größten Reichweite ablösen. Sie soll schon bald in den Bestand der türkischen Streitkräfte aufgenommen werden.

