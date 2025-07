Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht die Demokratie in Deutschland in einem „Stresstest“. Dieser habe erst begonnen, sagt Ramelow der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag). In dieser Situation müsse es der Politik gelingen, „dass der Wohlstand, der vorhanden ist, nicht als selbstverständlich angesehen wird und dass er nicht allein als Gradmesser für Zufriedenheit dient“.

„Die Frage ist jetzt, ob das Fass zum Überlaufen kommt“, sagte der amtierende Bundesratspräsident. Die Härten der Krisen müssten ausgeglichen werden. „Wenn die Menschen sehen, dass die Bundesregierung handelt, dass sie den Gaspreis bremst, dass sie ihnen hilft, dann stoppt das auch den Zufluss zu den Montagsdemonstrationen“, sagte Ramelow.

