Asiatische Staaten zeigen ein großes Interesse an den Produkten der türkischen Rüstungsindustrie. Gespräche zum Export der Rüstungsgüter würden derzeit fortgesetzt, sagte der Chef des türkischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Turkish Aerospace Industries (TAI), Temel Kotil, am Samstag anlässlich der Rüstungsmesse Indo Defence Expo&Forum 2022 in der indonesischen Hauptstadt Jakarta.

„Auch Indonesien wird hoffentlich unsere Produkte benutzen“, so Kotil. Die Erwartungen des Unternehmens seien groß. „Länder wie Malaysia, Indonesien, Thailand, die Philippinen, Bangladesch oder Vietnam sind auf die Produkte von TAI angewiesen“, fuhr er fort.

Zahlreiche Vertreter der türkischen Rüstungsindustrie nahmen von Mittwoch bis Samstag an der Indo Defence Expo&Forum 2022 teil. TAI präsentierte dabei Modelle seiner Hubschrauber, Flugzeuge und unbemannten Drohnen.

