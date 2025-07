Die Vereinten Nationen (UNO) haben Türkiye für seinen Beitrag zu den UN-Friedensmissionen gedankt. „Der Untergeneralsekretär für Friedenseinsätze, Jean-Pierre Lacroix, dankt Türkiye für seine tatkräftige Unterstützung für das Peacekeeping der Vereinten Nationen und den Dienst und die Aufopferung seines uniformierten Personals, das weltweit unter der UN-Flagge eingesetzt wird“, hieß es in einer UN-Erklärung am Mittwoch.

Türkiye sei aus Sicht der UN ein „langjähriger Unterstützer der Friedenssicherung“ und stelle derzeit 179 Militär- und Polizeikräfte, darunter 24 Frauen, für acht UN-Friedensoperationen bereit. Zudem ist Ankara laut Erklärung der 60. größte Beitragszahler. Den größten Beitrag leiste Türkiye bei der UN-Übergangstruppe im Libanon (UNIFIL), wo 110 Friedenssoldaten im Einsatz sind.

Außerdem stelle Türkiye Personal für die UN-Missionen im Südsudan, in Mali, in der Demokratischen Republik Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik, im Kosovo, im Sudan und in Somalia bereit. „Die UNO schätzt insbesondere die Entsendung von Marinepersonal und Schiffen in den Maritime Task Force der UNIFIL, der für die Aufrechterhaltung des Friedens unerlässlich ist“, wird Lacroix in der Erklärung zitiert. „Das türkische Militär und die türkische Polizei leisten überall dort, wo sie im Dienst sind, einen spürbaren Beitrag.“