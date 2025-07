In der Istiklal-Straße in der türkischen Metropole Istanbul ist es zu einer Explosion gekommen. Gouverneur Ali Yerlikaya teilte am Sonntagnachmittag mit, dass bei der Explosion vier Personen gestorben und 38 Menschen verletzt worden seien.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 16:20 Uhr Ortszeit. Der Hintergrund der Explosion sei noch unklar.

Laut Yerlikaya wurden nach der Explosion Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Rettungsteams hätten sich auf den Weg zum Tatort begeben.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan verurteilte die Tat aufs Schärfste. „Unsere zuständigen Behörden führen ihre Ermittlungsarbeiten fort, um die Täter und Drahtzieher dieses hinterhältigen Angriffs aufzudecken”, teilte er mit. „Unser Volk kann sich sicher sein, dass alle Täter dieses Angriffs aufgedeckt und ihre gerechte Strafe erhalten werden”, so das Staatsoberhaupt weiter.