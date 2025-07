US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping haben bei einem Treffen vor dem G20-Gipfel in Indonesien ihren Widerstand gegen jeglichen Einsatz von Atomwaffen in der Welt betont - auch in der Ukraine. Beide Politiker seien sich „einig“ gewesen, dass ein Atomkrieg niemals stattfinden sollte und niemals gewonnen werden könnte, erklärte das Weiße Haus am Montag nach dem dreistündigen Treffen der beiden Staatschefs auf Bali.

In diesem Zusammenhang unterstrichen die beiden Präsidenten den Angaben zufolge auch „ihren Widerstand gegen den Einsatz oder Drohungen mit einem Einsatz von Atomwaffen“. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatten Vertreter Moskaus immer wieder mehr oder weniger offen auch einen Einsatz von taktischen Atomwaffen in der Ukraine in Erwägung gezogen.

Der Krieg in der Ukraine dürfte eines der beherrschenden Themen beim am Dienstag startenden G20-Gipfel in Indonesien sein. Allerdings ist Kreml-Chef Wladimir Putin nicht persönlich vor Ort. Russland wird auf Bali von Außenminister Sergej Lawrow vertreten.