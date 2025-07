Türkiye hat in den ersten zehn Monaten dieses Jahres Waren im Wert von etwa 17,3 Milliarden US-Dollar in die Staaten des Balkans exportiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stellt dies einen Anstieg um 21,8 Prozent dar, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des türkischen Exporteurverbands (TIM) hervorgeht.

Hauptabnehmer türkischer Waren war demnach Rumänien (5,2 Milliarden Dollar). Danach folgen Bulgarien (3,8 Milliarden Dollar) und Griechenland (2,4 Milliarden Dollar).

Den aktuellen Daten zufolge war Istanbul der größte Umschlagplatz für Balkan-Exporte in Türkiye. Die Einnahmen der Provinz durch Ausfuhren in die Balkanländer belaufen sich auf 8,3 Milliarden Dollar.

