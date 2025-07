Ein zehn Monate altes Baby war einer türkischstämmigen Mutter aus Duisburg im Mai durch das Jugendamt weggenommen worden. Es wurde später einem homosexuellen Paar übergeben. Nach monatelangem Bemühen des Attachés des türkischen Familienministeriums in Düsseldorf ist der Säugling nun in der Obhut einer türkischen Pflegefamilie.

Laut Familienministerium hatte sich die Mutter des Babys, Aygül Küçükbıyık, am 27. Juni an das türkische Generalkonsulat in Düsseldorf gewandt. Der zuständige Attaché habe daraufhin die betroffene Mutter bei ihrer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Jugendamt unterstützt.

Küçükbıyık zeigte sich über den Ausgang erleichtert und bedankte sich bei den Verantwortlichen in Düsseldorf. Es sei ihr wichtig gewesen, dass ihr Kind gemäß türkisch-islamischer Kultur großgezogen wird. Das sei bei der vorherigen Pflegefamilie nicht möglich gewesen, betont Küçükbıyık. Nun will sie weiter dafür kämpfen, um eines Tages ihr Kind zurückzubekommen. Der Attaché des türkischen Familienministeriums in Düsseldorf veranstaltet regelmäßig Informationsveranstaltungen. Diese sollen dazu dienen, betroffene Familien aufzuklären und sie mit den umstrittenen Praktiken der deutschen Jugendämter vertraut zu machen.