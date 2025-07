Die türkischen Streitkräfte sind in der Nacht auf Sonntag mit der Operation „Kralle-Schwert“ gegen Stellungen der PKK/YPG im Norden Iraks und Syriens vorgegangen. Zahlreiche Terroristen seien im Rahmen der Anti-Terror-Operation „neutralisiert“ worden, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Auch hochrangige PKK/YPG-Mitglieder seien dabei außer Gefecht gesetzt worden.

Die Operation „Kralle-Schwert“ kommt nur eine Woche nach dem blutigen PKK/YPG-Anschlag in Istanbul. In der berühmten Einkaufsmeile „Istiklal“ hatte eine Terroristin vergangenen Sonntag einen Bombenanschlag verübt. Sechs Zivilisten wurden dabei getötet, 81 Menschen wurden verletzt. Die Täterin gestand nach ihrer Festnahme, dass sie im Auftrag der PKK/YPG in Syrien gehandelt habe.

Operation „Kralle-Schwert“ wegen Terrorgefahr Das Verteidigungsministerium in Ankara begründete die Anti-Terror-Operation mit der Terrorgefahr, die vom Norden Iraks und Syriens ausgehe. Diese bedrohe sowohl die türkische Bevölkerung als auch die Sicherheitskräfte des Landes. Die Terroristen würden für ihre Angriffe „zur Rechenschaft gezogen“, hieß es weiter.

Die Militäroperation „Kralle-Schwert“ wurde laut dem Ministerium in Übereinstimmung mit dem Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta ausgeführt.

Anti-Terror-Operation von Präsident Erdoğan angeordnetNach der Operation veröffentlichte das türkische Präsidialamt Fotos von Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit Verteidigungsminister Hulusi Akar während ihrer Beratungen. Die Anti-Terror-Operation „Kralle-Schwert“ war von Präsident Erdoğan angeordnet worden, wie das Präsidialamt mitteilte.

Akar würdigte die türkischen Streitkräfte für die erfolgreich ausgeführte Anti-Terror-Operation. Diejenigen, die die Sicherheit von Türkiye gefährdeten, würden weiter zur Rechenschaft gezogen, versicherte er.

Mehr dazu: Terror in Istanbul: Tatverdächtige gesteht Drahtzieherrolle von PKK/YPG