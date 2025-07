Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu fordert eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges. Der Krieg könne nur am Verhandlungstisch beendet werden, nicht auf dem Schlachtfeld, sagte Çavuşoğlu am Mittwoch bei einer Außenpolitik-Konferenz in Ankara. Ein Waffenstillstand sei nach dem Treffen zwischen Türkiye, Russland und der Ukraine im März noch sehr wahrscheinlich gewesen. Doch der Konflikt habe sich im Vergleich zur Anfangsphase des Krieges im Februar verkompliziert, so Çavuşoğlu weiter.

Çavuşoğlu bezeichnete den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan als einziges Staatsoberhaupt, das mit beiden Seiten gleichermaßen Gespräche führen könne. So sei der Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine auf Initiative von Erdoğan zustande gekommen. Die Vermittlerrolle Ankaras sei auch bei den Gesprächen über das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja zum Tragen gekommen, betonte Çavuşoğlu.

Die NATO-Mitgliedschaft von Türkiye stelle kein Hindernis für den Dialog mit Russland dar, führte Çavuşoğlu weiter aus. „Es ist notwendig, dieses Gleichgewicht zu wahren.“