Die Einnahmen aus den türkischen Olivenöl-Ausfuhren sind in der aktuellen Exportsaison um rund 50 Prozent gestiegen. Nach Angaben des Verbandes der ägäischen Exporteure erreichten die Exporte 201 Millionen US-Dollar. In der Vorsaison hatten die Exporte 134 Millionen Dollar betragen. Die Exportsaison für Olivenöl endet jedes Jahr am 31. Oktober.

Den Angaben zufolge stiegen die Olivenöl-Exporte von 44.000 auf 58.000 Tonnen. Das entspricht einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zur vorherigen Saison.

Die USA waren mit Käufen im Wert von rund 75 Millionen Dollar das wichtigste Abnehmerland. Danach folgen Spanien (24 Millionen Dollar) und Japan (17 Millionen Dollar).