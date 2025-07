Der Marktwert von Turkish Airlines (THY) ist auf 10,26 Milliarden Dollar gestiegen. Der Marktwert der türkischen Fluggesellschaft übertraf damit am Montag den der Lufthansa (9,73 Milliarden Dollar).

Der THY-Aktienkurs erreichte 7,43 Dollar pro Aktie. Dies stellt einen Anstieg um rund 590 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (1,54 Dollar) dar.

Der Nettogewinn von THY lag im dritten Quartal bei 1,5 Milliarden Dollar. Die Luftfrachteinnahmen stiegen im gleichen Zeitraum um 110 Prozent (880 Millionen Dollar).

Die Corona-Pandemie stürzte die weltweite Luftfahrtindustrie in eine schwere Krise. Die Lufthansa geriet an den Rand des Bankrotts. Deutschland sowie die Schweiz, Österreich und Belgien hatten das Unternehmen im Jahr 2020 mit Staatshilfen in Höhe von neun Milliarden Euro gerettet.