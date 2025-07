Angesichts globaler Krisen sieht der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu eine steigende Abhängigkeit Europas von Türkiye. Europa sei mehr denn je auf Türkiye angewiesen, sagte Çavuşoğlu am Freitag bei einer Konferenz in der Technischen Universität Istanbul. „Dies ist keine überhebliche Annahme, da Türkiye (...) die Führung (in Sicherheitsfragen) übernimmt.“ Türkiye sei ein Teil des Kontinents – „ob Europäische Union oder nicht“, fügte Çavuşoğlu hinzu.

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte Çavuşoğlu, dass dies nicht die einzige Herausforderung für Europa sei. „Wir können sehen, dass unabhängig von diesem Krieg die weltweiten Krisen auch Europa stark beeinflussen. Die Wirtschafts-, Energie- und Nahrungsmittelkrisen haben dies noch verstärkt.“ Hinzu kämen Probleme mit Migration, Terrorismus, Rassismus und Islamophobie - „alles große Probleme, die Europa plagen“, betonte Çavuşoğlu.

Die jüngsten Umsturzpläne von Rechten in Deutschland zeigten, wozu diese Probleme führen könnten, warnte der türkische Chefdiplomat. „Ich hoffe deshalb, dass sich die europäischen Länder nun an das erinnern, was wir am 15. Juli 2016 erlebt haben.“ Damit bezog er sich auf den vereitelten Putschversuch in Türkiye durch die Fetullahistische Terrororganisation (FETÖ). Diese Bedrohungen müssten gemeinsam bekämpft werden, forderte Çavuşoğlu.