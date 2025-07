Türkiye: Größter Erdgasspeicher Europas wird bald eingeweiht

Türkiye wappnet sich für den Winter. Die Kapazitäten des Erdgasspeichers in Silivri bei Istanbul wurden kräftig ausgebaut. Damit ist der Gasspeicher nun der größte seiner Art in Europa. In wenigen Tagen soll die Anlage eingeweiht werden.