Die beliebte Ost-Express-Bahnlinie in Türkiye hat die neue Saison eröffnet. Der Nachtzug bietet seinen Fahrgästen eine 31-stündige Reise mit Ausblicken entlang der gesamten Strecke. Der „Doğu Ekspresi“ fährt zwischen der türkischen Hauptstadt Ankara sowie der östlichen Provinz Kars und ist besonders bei Touristen beliebt. Die Besichtigung von historischen Stätten entlang der Bahnlinie und der Genuss von verschiedenen Delikatessen gehören dabei zum Hauptprogramm.

Dreimal in der Woche fährt der Nachtzug von Ankara oder Kars los. Auf seiner 1,310 Kilometer langen Route passiert der Ost-Express die Provinzen Kayseri, Sivas, Erzincan und Erzurum.

Während der Reise haben die Fahrgäste die Möglichkeit, historische Stätten wie die Große Moschee von Divriği, die Gök-Medrese in Sivas und die Doppelminarett-Madrasa in Erzurum zu besichtigen. An der Endhaltestelle können die Reisenden schließlich die archäologische Stätte von Ani, die Kümbet-Moschee und die Steinbrücke von Kars erkunden.