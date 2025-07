Das österreichische Parlament hat mehrheitlich eine Verurteilung der türkischen Anti-Terror-Operationen im Nordirak und im Norden Syriens abgelehnt. Abgeordnete von der Regierungskoalition bestehend aus den Grünen und der ÖVP stimmten laut österreichischen Medien dagegen. Auf der Gegenseite stimmten Abgeordnete der SPÖ, FPÖ sowie der Neos dafür. Initiiert wurde die Abstimmung durch die SPÖ.

Die PKK-Organisation FEYKOM hatte zuvor in einem offenen Brief zu einer Verurteilung aufgerufen. Unter den Erstunterzeichner befanden sich verschiedene österreichische Politiker. FEYKOM ist Mitglied der KON-KURD, einer Organisationsstruktur der Terrororganisation PKK für Europa.

Türkiye hatte die Operation „Kralle-Schwert“ gegen die Terrorgruppe PKK/YPG am 20. November gestartet. Die Anti-Terror-Operation ist eine Antwort auf den jüngsten PKK-Terroranschlag in der Einkaufsmeile „Istiklal“ in Istanbul. Dabei wurden sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt. Die Attentäterin Ahlam Albashır gestand nach ihrer Festnahme, dass sie im Auftrag der PKK/YPG in Syrien gehandelt habe.