Christen in ganz Türkiye haben Weihnachten feierlich begangen. Dafür kamen die Gemeinden in zahlreichen Gotteshäusern zusammen. Im Südosten des Landes, in der Provinz Mardin, beteten die Teilnehmer für mehr Einheit, Solidarität und Weltfrieden. Gebetet und gesungen wurde auf Aramäisch und Türkisch. Neben Mardin feierte auch die christliche Minderheit in der Provinz Hatay Weihnachten. Hatay sei seit Jahrhunderten „die Stadt der Brüderlichkeit und Freundschaft“, betonten die Teilnehmer. Mit ihrem Toleranzverständnis gelte die Stadt für die ganze Welt als Vorbild. Auch die christlichen Gemeinden in Diyarbakır und Edirne haben die Festtage gemeinsam begangen. Der griechisch-orthodoxe Ökumenische Patriarch Bartholomäus I. leitete den Gottesdienst in der Hagios-Georgios-Kirche in Istanbul.