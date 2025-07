Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) expandiert. Insgesamt sechs weitere Flugstrecken will das Unternehmen ins Streckennetz aufnehmen und im kommenden Jahr 88 Millionen Passagiere befördern. Das teilte THY-Aufsichtsrat Ahmet Bolat im Interview mit der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag mit.

THY baut Streckennetz weiter aus

Mit der Erweiterung des Flugnetzes will die Fluggesellschaft ihr Wachstum auf 17 Prozent erhöhen. Die Airline habe weltweit das größte Flugnetz und fliege derzeit 342 Ziele an. Bolat zufolge plant THY, im kommenden Jahr das internationale Streckennetz von 289 auf 293 zu erweitern. Damit sollen auch die Flughäfen in Denver und Detroit (USA), Kattowitz (Polen) und Palermo (Italien) angeflogen werden. Bei den Inlandsflügen sollen zwei weitere Ziele hinzukommen. Insgesamt wird laut Bolat die türkische Fluggesellschaft 348 Flughäfen anvisieren. Die Airline baue ihre Kapazität wegen der gestiegenen Nachfrage aus. THY beschäftige derzeit mehr als 2000 Flugbegleiter und über 1100 Cockpit-Piloten, so Bolat. Pro Jahr sollen 300 Piloten zusätzlich eingestellt werden. Bis zu zehntausend neue Arbeitsplätze sollen mit der Erweiterung der Flugstrecke entstehen. Die Zahl der beförderten Passagiere werde bis Ende des laufenden Jahres 72 Millionen erreichen. Bereits bis Oktober habe THY einen Gewinn von 2,25 Milliarden US-Dollar erzielt. Dies sei der höchste Wert in der Geschichte von THY und der europäischen Luftfahrt. Der größte Teil dieses Gewinns stamme aus den Langstrecken, wobei der Gewinn mit den Europaflügen bei etwa 10 Prozent liege. Die Airline habe sowohl die Zahl der ins Land beförderten Passagiere als auch die Zahl der Umsteiger auf den Langstrecken erhöht, erklärte Bolat.