Das neue türkische Luftabwehrsystem Siper ist erfolgreich getestet worden. Siper sei „ein Neujahrsgeschenk unserer Verteidigungsindustrie an unsere Nation“, gratulierte der Verteidigungsindustrie-Chef Ismail Demir am Freitag per Twitter. Demir teilte zudem Aufnahmen des erfolgreichen Tests.

Die ferngelenkte Siper-Testrakete habe ihr 100 Kilometer entferntes Ziel präzise getroffen, so Demir. Das Abwehrsystem sei für die türkische Luftabwehr von „zentraler Bedeutung“.

Das Siper-Projekt wird von den türkischen Rüstungskonzernen Aselsan und Roketsan sowie dem türkischen Forschungsinstitut TÜBITAK geleitet. Siper konkurriert mit dem russischen S-400-System, das sich bereits im Inventar der türkischen Streitkräfte befindet.