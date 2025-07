Der Flughafen Istanbul will im neuen Jahr 2023 mindestens 70 Millionen Passagiere abfertigen. „Wir starten in das Jahr 2023 mit großen Hoffnungen“, erklärte der CEO des Flughafenbetreibers „Istanbul Airport Operations“ (IGA), Kadri Samsunlu, am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu. 2021 seien rund 37 Millionen Passagiere am Flughafen Istanbul registriert worden, erinnerte Samsunlu. Hochrechnungen zufolge wurden laut Samsunlu im Jahr 2022 etwa 65 Millionen Personen am Flughafen abgefertigt. „Das ist ein sehr wichtiger Erfolg“, so der CEO. Damit habe der Flughafen die Passagierzahlen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie fast erreichen können.

Das neue Ziel von mindestens 70 Millionen Flugpassagieren begründete Samsunlu unter anderem mit dem Expansionskurs bei Turkish Airlines. Zudem würden dieses Jahr neue Fluggesellschaften Flüge zum Flughafen Istanbul anbieten.