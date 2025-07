Ankara und Abu Dhabi verurteilen Israels „Provokationen“ an Al-Aksa-Moschee

Der umstrittene Auftritt des israelischen Sicherheitsministers Ben-Gvir an der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem hatte bei Muslimen für Empörung gesorgt. Kritik an dem ultrarechten Minister kommt auch aus Türkiye und den Vereinigten Arabischen Emiraten.