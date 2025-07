Einem Medienbericht zufolge sind seit dem Jahr 2012 in Deutschland 231 Fälle gemeldet worden, in denen sich Lehrkräfte Schülerinnen oder Schülern sexuell näherten. Das Magazin „Stern“ berichtete am Donnerstag, dass es die Zahl bei den Kultusministerien der Länder erfragt habe, weil es keine zentrale Statistik gebe. Nur acht Ministerien hätten sämtliche dokumentierte Fälle vorgelegen, hieß es weiter. Drei Länder hätten die Anfrage nicht beantwortet.

Die Daten speisten sich darum teils aus Kriminalstatistiken und teils aus Informationen der zuständigen Behörden. Fachleute seien sich darüber einig, dass nur die wenigsten Übergriffe aktenkundig würden. Häufig nähmen Lehrkräfte über soziale Medien Kontakt auf, zitiert das Magazin Traumaexpertin Astrid Herrmann-Haase, die in Halle bei der Beratungsstelle „Wildwasser“ arbeitet.