Für die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo durch Serbien fordert der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti mehr Druck auf die Regierung in Belgrad. Der von Deutschland und Frankreich initiierter EU-Plan diene dafür als „gute Grundlage“, sagte Kurti am Dienstag gegenüber Reportern in Pristina. Doch derzeit lehnt Serbien den Plan ab.

Der deutsch-französische EU-Plan soll zur Beschleunigung des serbischen EU-Beitrittsprozesses führen. Im Gegenzug muss Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennen. Der Plan wird auch von den USA unterstütz. Vor diesem Hintergrund wird US-Unterstaatssekretär Derek Chollet Ende dieser Woche in Serbien und im Kosovo erwartet.

Der Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Die meisten UN-Mitgliedsstaaten, darunter die USA, Deutschland und Türkiye, erkennen den Kosovo als unabhängigen Staat an. Doch Belgrad betrachtet den Kosovo weiterhin als Teil des eigenen Territoriums.