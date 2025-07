Es ist eine emotionale Reise quer durch Europa: Madeline Hoffmann ist mit dem Fahrrad von Deutschland nach Türkiye gefahren, um ihren leiblichen Vater kennenzulernen. Gefunden hat sie ihn, Duran Tekin, in der zentralanatolischen Provinz Kayseri.

Die junge Frau sei schockiert gewesen, als sie vor sieben Jahren von ihrer türkischen Herkunft erfahren habe, erklärte sie gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch.

„Ich bin viereinhalb Monate lang mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, um diesen Moment zu erleben“, sagte Hoffmann. Sie habe sich auf die Reise begeben, um „die andere Hälfte ihrer Herkunft zu entdecken und sich selbst zu finden“.

Hoffmann will nun viele Bekanntschaften in Türkiye schließen und ihre zweite Kultur kennenlernen. „Ich möchte türkische Musik hören, türkisches Essen probieren und ein paar türkische Wörter lernen.“

Auch Hoffmanns Vater Tekin zeigte sich erfreut über das Treffen mit seiner Tochter. Nach eigenen Angaben hat er zwei Töchter in Deutschland. Die Ältere soll er bei einem Aufenthalt in Deutschland getroffen haben, Madeline habe damals in Australien gelebt.

Hoffmann hatte ihren Job als Modedesignerin im australischen Sydney gekündigt und war nach Deutschland zurückgekehrt. Am 23. August letzten Jahres begann dann ihre Reise mit dem Fahrrad in das Heimatland ihres Vaters. Ihre Eindrücke teilte sie dabei in den sozialen Medien.