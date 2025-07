Die erste Saisonhälfte in der türkischen Süper Lig ist am Sonntag zu Ende gegangen. Rekordmeister Galatasaray Istanbul (42 Punkte) konnte den ersten Platz mit vier Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Fenerbahçe Istanbul (38 Punkte) behaupten. Beşiktaş Istanbul könnte im Falle eines Siegs beim Nachholspiel mit 35 Punkten den dritten Platz in der Tabelle holen.

Auf den Abstiegsrängen befinden sich derzeit Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Istanbulspor und Hangikredi Ümraniyespor. Diese Saison beläuft sich die Anzahl der Abstiegsmannschaften auf vier, damit die kommende Saison wieder mit 18 Mannschaften gespielt werden kann.

Die Saison geht am Freitag mit dem Spiel zwischen Adana Demirspor und Bitexen Giresunspor weiter.